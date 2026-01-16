Commerzbank Aktie
Marktkap. 39,41 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Bankhaus dürfte über ein starkes Schlussquartal 2025 berichten und den Ausblick für den Zinsüberschuss 2026 anheben, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die anhaltende Kapitalstärke sollte zudem den Druck für höhere Gewinnausschüttungen steigern. Dazu sei die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET
Zusammenfassung: Commerzbank Buy
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,85 €
|Abst. Kursziel*:
12,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
