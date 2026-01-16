DAX 24.963 -1,3%ESt50 5.929 -1,7%MSCI World 4.509 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.912 -0,9%Euro 1,1641 +0,5%Öl 64,09 -0,2%Gold 4.674 +1,7%
Commerzbank Aktie

34,41 EUR -0,59 EUR -1,69 %
STU
Marktkap. 39,41 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

Deutsche Bank AG

Commerzbank Buy

13:51 Uhr
Commerzbank Buy
Commerzbank
34,41 EUR -0,59 EUR -1,69%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Bankhaus dürfte über ein starkes Schlussquartal 2025 berichten und den Ausblick für den Zinsüberschuss 2026 anheben, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die anhaltende Kapitalstärke sollte zudem den Druck für höhere Gewinnausschüttungen steigern. Dazu sei die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Buy

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,85 €		 Abst. Kursziel*:
12,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

13:51 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

