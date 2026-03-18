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UBS AG

AUMOVIO Buy

11:36 Uhr
AUMOVIO Buy
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Das obere Ende des in Aussicht gestellten Zielkorridors für das operative Ergebnis (Ebit) sei erreichbar, schrieb David Lesne am Mittwochabend. Für die Aktien des Automobilzulieferers sei derweil der starke Free Cashflow von noch größerer Bedeutung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,54 €		 Abst. Kursziel*:
40,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,06%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

11:36 AUMOVIO Buy UBS AG
10:56 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
09:31 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
18.03.26 AUMOVIO Buy UBS AG
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