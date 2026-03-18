AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,78 Mrd. EUR
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Das obere Ende des in Aussicht gestellten Zielkorridors für das operative Ergebnis (Ebit) sei erreichbar, schrieb David Lesne am Mittwochabend. Für die Aktien des Automobilzulieferers sei derweil der starke Free Cashflow von noch größerer Bedeutung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,54 €
|Abst. Kursziel*:
40,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,06%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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