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Barclays Capital

AUMOVIO Overweight

08:01 Uhr
AUMOVIO Overweight
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AUMOVIO
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autozulieferer habe einen starken Jahresauftakt gehabt, schrieb Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze die Jahresziele trotz des größer werdenden Gegenwinds. Potenziale zur Selbstoptimierung zahlten sich weiterhin aus./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,60 €		 Abst. Kursziel*:
46,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,45%
Analyst Name:
Erwann Dagorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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07.05.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-News: AUMOVIO strengthens the competitiveness of its Research and Development
EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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