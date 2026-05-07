AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,9 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autozulieferer habe einen starken Jahresauftakt gehabt, schrieb Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze die Jahresziele trotz des größer werdenden Gegenwinds. Potenziale zur Selbstoptimierung zahlten sich weiterhin aus./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,60 €
|Abst. Kursziel*:
46,28%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,45%
|
Analyst Name:
Erwann Dagorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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