DZ BANK

Vonovia SE Kaufen

17:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe im Kerngeschäft Vermietung sehr solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE