Vonovia Aktie
Marktkap. 18,91 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe im Kerngeschäft Vermietung sehr solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Kaufen
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
22,62 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
22,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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