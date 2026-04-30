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DZ BANK

Vonovia SE Kaufen

17:31 Uhr
Vonovia SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe im Kerngeschäft Vermietung sehr solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Kaufen

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
22,62 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
22,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

17:31 Vonovia Kaufen DZ BANK
13:26 Vonovia Underweight Barclays Capital
13:26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:31 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Arnd Fittkau, buy
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Strong 2025 Performance and Confident Outlook
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