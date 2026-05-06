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Marktkap. 103,69 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

Bernstein Research

Air Liquide Outperform

14:01 Uhr
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
177,44 EUR -3,70 EUR -2,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 207 Euro belassen. Der 110 Milliarden US-Dollar schwere Industriegasemarkt sei wenig anfällig für Zyklen, könne für die vergangenen 44 Jahren durchschnittliche Wachstumsraten von rund 5,6 Prozent per annum vorweisen und habe trotz des Nahostkriegs weiter gute Aussichten, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Preissetzungsmacht in diesem konsolidierten Markt sorge für hohe Margen der großen Branchenvertreter. Hoopers Favorit ist die Aktie von Linde - vor Air Products und Air Liquide. Er stuft die Titel allesamt mit "Outferform" ein./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
207,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
177,16 €		 Abst. Kursziel*:
16,84%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
177,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,66%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
199,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:01 Air Liquide Outperform Bernstein Research
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29.04.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.04.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
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