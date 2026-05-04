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17:21 Uhr
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HORNBACH Holding
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 90 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Führungswechsel der Baumarkt-Holding verlaufe "nach Bauplan", schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bröckele die Zuversicht der Konsumenten. Immerhin ließen die Wetterbedingungen eine gute Nachfrage im laufenden Frühlingsquartal erwarten./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Halten

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
80,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
80,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

17:21 HORNBACH Halten DZ BANK
26.03.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 HORNBACH Add Baader Bank
23.03.26 HORNBACH Add Baader Bank
02.01.26 HORNBACH Add Baader Bank
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