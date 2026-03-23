HORNBACH Aktie

80,20 EUR +0,90 EUR +1,13 %
STU
Marktkap. 1,26 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340

ISIN DE0006083405

Symbol HBBHF

HORNBACH Add

HORNBACH Add
HORNBACH Holding
80,20 EUR 0,90 EUR 1,13%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach bestätigten vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe zwar die kürzlich vorgelegten Eckzahlen bestätigt, es habe aber weiterhin keinen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser werde im Zuge der endgültigen Zahlen am 19. Mai erwartet./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:32 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Add

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
80,60 €		 Abst. Kursziel*:
19,11%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
80,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,70%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

10:11 HORNBACH Add Baader Bank
23.03.26 HORNBACH Add Baader Bank
02.01.26 HORNBACH Add Baader Bank
22.12.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.12.25 HORNBACH Add Baader Bank
