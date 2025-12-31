DAX 24.566 +0,3%ESt50 5.837 +0,8%MSCI World 4.434 +0,1%Top 10 Crypto 11,80 +1,6%Nas 23.242 -0,8%Bitcoin 76.283 +1,0%Euro 1,1721 -0,2%Öl 60,33 -1,0%Gold 4.367 +1,2%
Goldpreis 2026: Die Kurs-Prognose und Trend-Vorhersage des World Gold Council
DroneShield-Aktie zieht kräftig an: Auftragsboom hält auch in 2026 an
Profil

HORNBACH Aktie

Marktkap. 1,34 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340

ISIN DE0006083405

Symbol HBBHF

HORNBACH Holding
82,80 EUR -1,00 EUR -1,19%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 118 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnistrends der Baumarkt-Dachgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025/26 seien enttäuschend, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr um rund 14 Prozent. Das anhaltend positive Anlagevotum begründete er mit der im europäischen Branchenvergleich weit unterdurchschnittlichen Bewertung./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Add

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
82,40 €		 Abst. Kursziel*:
16,50%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
82,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,94%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

13:06 HORNBACH Add Baader Bank
22.12.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.12.25 HORNBACH Add Baader Bank
09.12.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 HORNBACH Halten DZ BANK
mehr Analysen

