HORNBACH Aktie
Marktkap. 1,34 Mrd. EURKGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340
ISIN DE0006083405
Symbol HBBHF
HORNBACH Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 118 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnistrends der Baumarkt-Dachgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025/26 seien enttäuschend, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr um rund 14 Prozent. Das anhaltend positive Anlagevotum begründete er mit der im europäischen Branchenvergleich weit unterdurchschnittlichen Bewertung./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HORNBACH Add
|Unternehmen:
HORNBACH Holding
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
82,40 €
|Abst. Kursziel*:
16,50%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
82,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,94%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HORNBACH Holding
|13:06
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|22.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|13:06
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|22.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|13:06
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|08.12.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|30.09.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|30.05.17
|HORNBACH Hold
|equinet AG
|22.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|10.10.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK