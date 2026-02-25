DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8385 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
Allianz Aktie

377,90 EUR -3,70 EUR -0,97 %
STU
Marktkap. 143,9 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

RBC Capital Markets

Allianz Sector Perform

08:56 Uhr
Allianz Sector Perform
Allianz
377,90 EUR -3,70 EUR -0,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die wichtigen Kennziffern des Versicherers seien etwas enttäuschend gewesen, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Segmente Schaden & Unfall und Leben & Gesundheit hätten etwas schwächer abgeschnitten als angenommen. Positiv wertet der Experte die Solvabilitätsquote und die aufgestockten Aktienrückkäufe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Sector Perform

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
405,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
379,90 €		 Abst. Kursziel*:
6,61%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
377,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,17%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

