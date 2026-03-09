Pfizer Aktie
Marktkap. 130,71 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Analyst Michael Yee verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf tags zuvor veröffentlichte Phase-II-Studiendaten. Der Pharmakonzern habe vielversprechende Daten zu Neurodermitis veröffentlicht, die die positive Entwicklung der Unternehmenspipeline unterstützten, schrieb der Analyst./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 25,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 27,14
|Abst. Kursziel*:
-7,87%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 27,22
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,16%
|
Analyst Name:
Michael Yee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
