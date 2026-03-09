DAX 23.935 +2,3%ESt50 5.828 +2,5%MSCI World 4.465 +1,1%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.865 +0,8%Bitcoin 61.249 +3,9%Euro 1,1655 +0,2%Öl 86,38 -3,8%Gold 5.230 +1,7%
Pfizer Aktie

Pfizer Aktien-Sparplan
23,35 EUR +0,33 EUR +1,43 %
STU
27,22 USD +0,41 USD +1,53 %
BTT
Marktkap. 130,71 Mrd. EUR

KGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009

ISIN US7170811035

Symbol PFE

UBS AG

Pfizer Neutral

17:46 Uhr
Pfizer Inc.
23,35 EUR 0,33 EUR 1,43%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Analyst Michael Yee verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf tags zuvor veröffentlichte Phase-II-Studiendaten. Der Pharmakonzern habe vielversprechende Daten zu Neurodermitis veröffentlicht, die die positive Entwicklung der Unternehmenspipeline unterstützten, schrieb der Analyst./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 27,14		 Abst. Kursziel*:
-7,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 27,22		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,16%
Analyst Name:
Michael Yee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

17:46 Pfizer Neutral UBS AG
04.02.26 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Pfizer Neutral UBS AG
Nachrichten zu Pfizer Inc.

