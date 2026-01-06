Pfizer Aktie
Marktkap. 122,48 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pfizer mit "Neutral" und einem Kursziel von 25 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Hinsichtlich der Umsatzentwicklung des US-Pharmakonzerns gebe es unverändert Unsicherheiten, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So verlören wichtige Medikamente mit einem geschätzten Gesamtumsatz von 15 bis 20 Milliarden Dollar im Laufe der kommenden drei Jahre ihren Patentschutz./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 18:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 18:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Pfizer Neutral
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 25,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 25,18
|Abst. Kursziel*:
-0,71%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
$ 25,26
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,03%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
