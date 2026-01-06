UBS AG

Pfizer Neutral

20:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pfizer mit "Neutral" und einem Kursziel von 25 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Hinsichtlich der Umsatzentwicklung des US-Pharmakonzerns gebe es unverändert Unsicherheiten, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So verlören wichtige Medikamente mit einem geschätzten Gesamtumsatz von 15 bis 20 Milliarden Dollar im Laufe der kommenden drei Jahre ihren Patentschutz./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 18:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 18:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com