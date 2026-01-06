DAX 25.122 +0,9%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.495 -0,3%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.629 +0,4%Bitcoin 77.904 -2,8%Euro 1,1684 +0,0%Öl 60,20 -0,5%Gold 4.459 -0,8%
Pfizer Aktie

Pfizer Aktien-Sparplan
21,61 EUR -0,15 EUR -0,69 %
STU
25,26 USD -0,18 USD -0,69 %
BTT
Marktkap. 122,48 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009

ISIN US7170811035

Symbol PFE

UBS AG

Pfizer Neutral

20:51 Uhr
Pfizer Inc.
21,61 EUR -0,15 EUR -0,69%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pfizer mit "Neutral" und einem Kursziel von 25 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Hinsichtlich der Umsatzentwicklung des US-Pharmakonzerns gebe es unverändert Unsicherheiten, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So verlören wichtige Medikamente mit einem geschätzten Gesamtumsatz von 15 bis 20 Milliarden Dollar im Laufe der kommenden drei Jahre ihren Patentschutz./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 18:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 18:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 25,18		 Abst. Kursziel*:
-0,71%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
$ 25,26		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,03%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

20:51 Pfizer Neutral UBS AG
16.12.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
