Edelmetallhandel

Der Goldpreis bewegt sich auf Rekordniveau und damit steigt bei vielen die Versuchung, alten Schmuck oder Münzen zu Geld zu machen. Doch wer unvorbereitet verkauft, riskiert unnötige Verluste.

• Die Verbraucherzentrale warnt vor vorschnellen Verkaufsentscheidungen und unseriösen Ankäufern

• Den Materialwert kann man selbst berechnen aus Goldanteil, Gewicht und aktuellem Grammpreis

• Mehrere Angebote einzuholen ist entscheidend, da die Preisunterschiede erheblich ausfallen können



Wer­bung Wer­bung

Rekordpreis als Verlockung, doch Vorsicht ist geboten

Der Goldpreis hat im Januar 2026 wiederholt neue Allzeithochs erreicht. Die Feinunze (31,1 Gramm) überstieg erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar, der Grammpreis für reines Gold lag in Euro zeitweise bei deutlich über 130 Euro. Für Besitzer von altem Schmuck, Goldmünzen, Barren oder Zahngold klingt das nach einer idealen Gelegenheit. Doch genau hier ist Vorsicht angebracht: Hohe Preise locken nicht nur Verkaufswillige, sondern auch unseriöse Ankäufer.

Die Verbraucherzentrale weist in einem ausführlichen Ratgeber zum Thema Goldverkauf darauf hin, dass hohe Goldpreise zwar grundsätzlich eine gute Gelegenheit sein können, Bestände zu veräußern. Gleichzeitig warnt sie aber vor vorschnellen Entscheidungen. Wer seinen Goldbesitz zu Geld machen möchte, sollte sich vorab gründlich informieren, den eigenen Bestand kennen und mehrere Angebote einholen. Laut der Goldmarkt-Studie 2025 des Verbraucherportals Gold.de haben viele private Goldbesitzer kaum Verkaufserfahrung, was sie anfällig für zu niedrige Angebote oder unseriöse Praktiken macht.

Den eigenen Goldwert kennen und Angebote vergleichen

Bevor Gold den Besitzer wechselt, sollte der Materialwert möglichst genau bekannt sein. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, zunächst den Feingoldgehalt zu prüfen, der bei Schmuck meist als Stempel eingraviert ist, etwa 333 (33,3 Prozent Goldanteil), 585 (58,5 Prozent) oder 750 (75 Prozent). Entscheidend für die Wertberechnung ist nicht das Gesamtgewicht eines Schmuckstücks, sondern der reine Goldanteil. Edelsteine oder andere Materialien fließen in der Regel nicht in den Goldwert ein. Wer den Feingoldgehalt kennt, kann den ungefähren Materialwert selbst berechnen: Goldanteil multipliziert mit dem Gewicht in Gramm und dem tagesaktuellen Goldpreis pro Gramm. Bei Stücken ohne Gravur können Scheideanstalten, Edelmetallhändler oder Juweliere den Feingehalt mittels geeigneter Verfahren wie Säuretest oder Röntgenfluoreszenzanalyse feststellen.

Wer­bung Wer­bung

Ein zentraler Rat der Verbraucherzentrale lautet, immer mehrere Angebote einzuholen. Die Preisunterschiede zwischen einzelnen Ankäufern können erheblich ausfallen. Übliche Abschläge vom reinen Materialwert liegen laut dem Ratgeber der Verbraucherzentrale zwischen 8 und 15 Prozent. Diese decken Einschmelzkosten, Kursrisiken und die Gewinnmarge des Händlers ab. Ein Angebot, das deutlich darunterliegt, sollte skeptisch stimmen. Aber auch auffallend hohe Angebote können ein Warnsignal sein, etwa wenn die Zahlungsbedingungen unklar bleiben. Als Anlaufstellen für seriöse Ankäufer nennt die Verbraucherzentrale unter anderem Scheideanstalten, zertifizierte Edelmetallhändler und den Berufsverband des deutschen Münzfachhandels, der auf seiner Website zertifizierte Goldankäufer auflistet.

Vorsicht bei Hausbesuchen und Online-Versand

Besondere Vorsicht ist laut Verbraucherzentrale bei Goldankäufern geboten, die Hausbesuche anbieten oder unaufgefordert an der Tür klingeln. Neben dem Risiko unfairer Preise unter Zeitdruck besteht die Gefahr, dass solche Besuche gezielt dazu genutzt werden, den Besitz in der Wohnung auszuspähen, im schlimmsten Fall als Vorbereitung für spätere Einbrüche. Die Verbraucherzentrale rät ausdrücklich davon ab, unbekannte Goldankäufer in die Wohnung zu lassen, und empfiehlt stattdessen, Termine in den Geschäftsräumen seriöser Händler zu vereinbaren und eine Vertrauensperson mitzunehmen.

Auch beim Online-Verkauf gibt es Fallstricke. Zwar bieten Online-Ankäufer oft etwas höhere Preise als stationäre Geschäfte, doch der Versand birgt Risiken: Pakete sind häufig nur bis zu einem bestimmten Wert versichert, und bei Verlust droht ein finanzieller Schaden. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Gold vor dem Versand zu fotografieren und zu wiegen, ausreichend zu versichern und ausschließlich an zertifizierte Händler zu senden. Grundsätzlich gilt: Wer bei Prüfung und Wertermittlung persönlich dabei sein kann, hat die beste Kontrolle über den Vorgang.

Wer­bung Wer­bung

Nicht alles, was glänzt, sollte sofort verkauft werden

Trotz des aktuellen Rekordpreises lohnt es sich nicht immer, Gold direkt zu veräußern. Sammlermünzen, antiker Schmuck oder Stücke mit historischem Wert können weit mehr wert sein als ihr reiner Materialpreis. Hier kann ein professionelles Gutachten sinnvoll sein, das laut Verbraucherzentrale ab etwa 50 bis 200 Euro zu haben ist. Steuerlich ist der Verkauf von Gold nach einer Haltedauer von mindestens zwölf Monaten in der Regel steuerfrei. Innerhalb dieser Frist fällt auf Gewinne eine Spekulationssteuer an, wobei ein Freibetrag von 1.000 Euro pro Jahr für private Veräußerungsgeschäfte gilt. Bei geerbtem Schmuck oder lange gehaltenen Goldstücken beginnt die Haltedauer beim ursprünglichen Erwerb, sodass ein Verkauf meist ohne steuerliche Belastung möglich ist.

D. Maier / Redaktion finanzen.net