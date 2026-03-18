DAX22.944 -2,4%Est505.619 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 -2,2%Nas22.152 -1,5%Bitcoin61.200 -1,6%Euro1,1472 +0,1%Öl114,5 +4,4%Gold4.687 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
Kryptowährungen von Fed-Ausblick belastet: Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. im Abwärtssog Kryptowährungen von Fed-Ausblick belastet: Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. im Abwärtssog
Murphy Oil profitiert vom geopolitischen Chaos – jetzt dreht der Cashflow richtig auf Murphy Oil profitiert vom geopolitischen Chaos – jetzt dreht der Cashflow richtig auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nach US-Zinsentscheid

Gold- und Silberpreise fallen: Hoffnung auf niedrigere Zinsen schwindet

19.03.26 12:09 Uhr
Gold- und Silberpreise im Sinkflug: Hoffnung auf niedrigere Zinsen schwindet | finanzen.net

Der Goldpreis ist mit der Spekulation auf stabile Zinsen in den USA erneut deutlich gefallen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.684,05 USD -149,44 USD -3,09%
News
Silberpreis
70,92 USD -4,76 USD -6,29%
News

Am Donnerstag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.684 US-Dollar gehandelt und damit etwa 135 Dollar niedriger als am Vortag. Bereits am Mittwoch ging es mit dem Goldpreis deutlich nach unten, weil die Hoffnung auf sinkende Zinsen schwindet.

Wer­bung

Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins am Mittwochabend nicht verändert hatte, signalisierten die Notenbanker für den Rest des Jahres nur noch eine Zinssenkung. Zuvor waren am Markt zwei Zinsschritte erwartet worden. Mit dem jüngsten Rückschlag entfernt sich der Goldpreis immer stärker von seinem Rekordhoch, das Ende Januar bei knapp 5.600 Dollar erreicht worden war.

Zudem hatte Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung gesagt, dass höhere Energiepreise die Inflation kurzfristig in die Höhe treiben werden. Sollte sich die Inflation dann später nicht wieder abschwächen, gebe es keinen Grund für eine Zinssenkung. Nach den Powell-Aussagen ist der Kurs des Dollar gestiegen, was den Goldpreis zusätzlich belastet hat.

Bereits in den vergangenen Tagen war der Dollar als Krisenwährung bei Anlegern stärker gefragt. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat die US-Währung an Wert gewonnen. Da Gold auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht eine stärkere US-Währung das Edelmetall teurer, was die Nachfrage bremst.

Wer­bung

Eine ähnliche Preisentwicklung wie beim Gold zeigte sich auch beim Silber. Am Donnerstag ist der Preis für das Edelmetall weiter kräftig gefallen. Die Notierung ging um knapp fünf Prozent auf 71,60 Dollar zurück. Auch beim Silber wird der Abstand zum Rekordhoch immer größer, das Ende Januar bei 121,65 Dollar erreicht worden war.

/jkr/jsl/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Ravital / Shutterstock.com, FikMik / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis