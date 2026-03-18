DAX23.015 -2,1%Est505.634 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 -2,3%Nas22.152 -1,5%Bitcoin61.263 -1,5%Euro1,1469 +0,1%Öl118,7 +8,2%Gold4.721 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G NEL ASA A0B733 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX unter 23.000-Punkte -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil -- Rüstungsaktien, Almonty, Siemens Energy im Fokus
Top News
Tesla & SpaceX AI setzen weiter auf NVIDIA: Musk kündigt "große" Bestellungen an - Aktien geben leicht nach Tesla & SpaceX AI setzen weiter auf NVIDIA: Musk kündigt "große" Bestellungen an - Aktien geben leicht nach
Umsatzsprung und Rekordgewinn: Five Below feiert das beste Quartal der Firmengeschichte Umsatzsprung und Rekordgewinn: Five Below feiert das beste Quartal der Firmengeschichte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung
Zahlenvorlage

Vonovia-Aktie sackt trotzdem ab: Gewinnsprung nach Verlustjahr - Dividende steigt, Schuldenabbau im Fokus

19.03.26 09:26 Uhr
Vonovia-Aktie dennoch tief im Minus: Milliardengewinn zurück - höhere Dividende und klare Ziele bis 2028 | finanzen.net

Vonovia hat im vergangenen Jahr seine Ziele erreicht. Der operative Gewinn legte leicht zu, unter dem Strich stand wieder ein Milliardengewinn.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
22,04 EUR -2,24 EUR -9,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie erhalten nach 1,22 Euro im Vorjahr. Die Ziele für 2026 und 2028 wurden bestätigt. Beim Schuldenabbau hat sich der neue Konzernchef Luka Mucic ein entschlosseneres Vorgehen vorgenommen.

Wer­bung

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im fortgeführten Geschäft um 6,0 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Damit schaffte Vonovia die hauseigene Prognose und erfüllte die Markterwartungen.

Der bereinigte Gewinn vor Steuern, die aus Dividendensicht wichtigste Kennziffer, legte um 4,8 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu. Der freie Cashflow (OFCF) sank um 2,9 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro.

Nach Steuern und Dritten verdiente Vonovia 3,72 Milliarden Euro nach einem Verlust von knapp 900 Millionen Euro im Vorjahr.

Wer­bung

Für das laufende Jahr plant Vonovia weiterhin mit einem bereinigten EBITDA in der Größenordnung von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro. Den bereinigten Vorsteuergewinn sieht der DAX-Konzern 2026 in der Spanne 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro.

2028 soll das bereinigte EBITDA auf 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro zulegen. Vonovia gibt sich zudem ehrgeizigere Ziele für den Verschuldungsgrad.

Im Xetra-Handel verliert die Vonovia-Aktie zeitweise 5,94 Prozent auf 23,13 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
08:56Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:56Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen