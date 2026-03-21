Vonovia Aktie
Marktkap. 18,19 Mrd. EURKGV 5,49
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Analyst Pierre-Emmanuel Clouard hat der deutliche Kursrückgang der Aktie seit der Zahlenvorlage nichts mit den Aussagen zum Verschuldungsgrad des Wohnimmobilienkonzerns zu tun oder der strafferen Dividendenpolitik. Vielmehr verwies er am Montag auf eine konservativere Gewinnbetrachtung, die Abflüsse bei Steuern und Minderheitsanteilen offenlege. Doch wenn das Management um den neuen Vorstandschef Luka Mucic diese größere Transparenz im Laufe der Zeit unter anderem mit einem glaubwürdigeren Schuldenabbau verbinde, dürfte sich die Neuausrichtung als konstruktiv erweisen./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,47 €
|Abst. Kursziel*:
46,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,88%
|
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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