DAX 24.002 -1,9%ESt50 5.833 -1,7%MSCI World 4.745 -1,3%Top 10 Crypto 10,15 +0,0%Nas 26.202 -1,6%Bitcoin 68.219 -1,8%Euro 1,1627 -0,4%Öl 108,0 +2,2%Gold 4.529 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Apple 865985 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot - 24.000-Punkte-Marke im Blick -- US-Börsen mit Verlusten -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Apple, NEL, SK hynix, Samsung, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Applied Materials-Aktie trotz starker Zahlen schwächer: Gewinnmitnahmen belasten und ziehen Branche mit runter Applied Materials-Aktie trotz starker Zahlen schwächer: Gewinnmitnahmen belasten und ziehen Branche mit runter
Webinar: Trading mit System - wie du mit drei Stunden pro Woche strukturiert handelst Webinar: Trading mit System - wie du mit drei Stunden pro Woche strukturiert handelst
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SCHOTT Pharma Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
16,16 EUR -0,18 EUR -1,10 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,4 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3ENQ5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STTPF

DZ BANK

SCHOTT Pharma Kaufen

15:01 Uhr
SCHOTT Pharma Kaufen
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
16,16 EUR -0,18 EUR -1,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Schott Pharma von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr sei trotz Gegenwinds solide gewesen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Er lobte die starken Mittelfristperspektiven./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Kaufen

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
15,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
16,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

15:01 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
14.05.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.05.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

finanzen.net SCHOTT Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Aufschlag
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag auf grünem Terrain
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag auf grünem Terrain
dpa-afx SCHOTT Pharma-Aktie sinkt: Hohe Nachfrage nach Fläschchen stützt Kurs
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma mit robustem erstem Halbjahr und starkem Cashflow
finanzen.net Ausblick: SCHOTT Pharma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma mit robustem erstem Halbjahr und starkem Cashflow
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma with positive start to financial year 2026; outlook confirmed
EQS Group EQS-News: Successful Annual General Meeting for SCHOTT Pharma: All resolutions approved
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
RSS Feed
SCHOTT Pharma zu myNews hinzufügen