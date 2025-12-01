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WKN 918422

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ISIN US67066G1040

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Symbol NVDA

UBS AG

NVIDIA Buy

15:51 Uhr
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 245 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten seine Umsatzprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr angehoben, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Quartals-Umsatzschätzung sieht er mit 81 Milliarden Dollar rund 3 Milliarden Dollar über der Mitte der Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 231,83		 Abst. Kursziel*:
18,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 233,40		 Abst. Kursziel aktuell:
17,82%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 263,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

15:51 NVIDIA Buy UBS AG
07.05.26 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.04.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
18.03.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
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