NVIDIA Aktie
Marktkap. 4,58 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 245 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten seine Umsatzprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr angehoben, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Quartals-Umsatzschätzung sieht er mit 81 Milliarden Dollar rund 3 Milliarden Dollar über der Mitte der Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 231,83
|Abst. Kursziel*:
18,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 233,40
|Abst. Kursziel aktuell:
17,82%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 263,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
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