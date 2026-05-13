UBS AG

Sixt SE St Buy

11:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt nach den Zahlen fürs erste Quartal von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter biete in einem am Aktienmarkt gescholtenen Sektor Qualität zu einer ansprechenden Bewertung, schrieb Zehua Jiang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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