Sixt Aktie
Marktkap. 3,2 Mrd. EURKGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt nach den Zahlen fürs erste Quartal von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter biete in einem am Aktienmarkt gescholtenen Sektor Qualität zu einer ansprechenden Bewertung, schrieb Zehua Jiang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,55 €
|Abst. Kursziel*:
12,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,76%
|
Analyst Name:
Zehua Jiang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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