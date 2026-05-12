Sixt Aktie
Marktkap. 3,18 Mrd. EURKGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die im SDax notierte Aktie von Sixt mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Geschäft habe im Währungsgegenwind stark abgeschnitten, schrieb Zehua Jiang am Mittwoch nach den Quartalszahlen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,90 €
|Abst. Kursziel*:
12,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,93%
|
Analyst Name:
Zehua Jiang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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