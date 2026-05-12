UBS AG

Sixt SE St Buy

11:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die im SDax notierte Aktie von Sixt mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Geschäft habe im Währungsgegenwind stark abgeschnitten, schrieb Zehua Jiang am Mittwoch nach den Quartalszahlen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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