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UBS AG

Sixt SE St Buy

11:56 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die im SDax notierte Aktie von Sixt mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Geschäft habe im Währungsgegenwind stark abgeschnitten, schrieb Zehua Jiang am Mittwoch nach den Quartalszahlen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,90 €		 Abst. Kursziel*:
12,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,93%
Analyst Name:
Zehua Jiang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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