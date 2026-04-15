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Symbol SIXGF

Deutsche Bank AG

Sixt SE St Buy

10:36 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter dürfte solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die entscheidenden Themen seien Konjunktur und Treibstoffpreise./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,80 €		 Abst. Kursziel*:
16,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,02%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:36 Sixt Buy Deutsche Bank AG
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