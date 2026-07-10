DAX 25.082 +0,1%ESt50 6.276 +0,1%MSCI World 4.845 -0,5%Top 10 Crypto 8,1550 -0,4%Nas 25.977 -1,2%Bitcoin 54.546 -2,5%Euro 1,1414 +0,1%Öl 78,40 +3,1%Gold 4.034 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Allianz 840400 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt und Ölpreise im Blick: DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- SMAG-Aktie enttäuscht bei IPO -- BYD, NVIDIA, SK hynix, Samsung, Meta, Micron, Siemens Energy, BASF, SpaceX im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA und AMD fallen: Kurssturz bei SK hynix weckt alte KI-Sorgen Aktien von NVIDIA und AMD fallen: Kurssturz bei SK hynix weckt alte KI-Sorgen
ETF-Rebalancing im Realitätscheck: Wann jährlich, wann schwellenbasiert und wann gar nicht der bessere Weg ist ETF-Rebalancing im Realitätscheck: Wann jährlich, wann schwellenbasiert und wann gar nicht der bessere Weg ist
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sixt Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sixt Aktien-Sparplan
70,35 EUR -1,05 EUR -1,47 %
STU
finanzen.net zero
Sixt jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,12 Mrd. EUR

KGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723132

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007231326

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SIXGF

DZ BANK

Sixt SE St Kaufen

15:26 Uhr
Sixt SE St Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
70,35 EUR -1,05 EUR -1,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Dirk Schlamp rechnete in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit soliden Resultaten des Autovermieters. Das Nachfrageumfeld bleibe insgesamt robust. Reisen dürfte für viele Konsumenten weiterhin eine hohe Priorität besitzen. In den USA erwartet der Experte, dass Sixt den Fokus unverändert auf eine disziplinierte Flottensteuerung und Profitabilität legt, anstatt Wachstum um jeden Preis anzustreben./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Kaufen

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
70,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
70,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

15:26 Sixt Kaufen DZ BANK
09.07.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sixt SE St.

finanzen.net XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.07.26
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, Kauf
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-News: SIXT with a strong start to the year: Revenue rises to EUR 929 million – earnings significantly exceed prior year
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
EQS Group EQS-News: SIXT achieves record year 2025: Currency adjusted revenue increased by around 9% to EUR 4.3 billion – profit rises by almost 20%
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Sixt SE St. zu myNews hinzufügen