Sixt Aktie
Marktkap. 3,12 Mrd. EURKGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Dirk Schlamp rechnete in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit soliden Resultaten des Autovermieters. Das Nachfrageumfeld bleibe insgesamt robust. Reisen dürfte für viele Konsumenten weiterhin eine hohe Priorität besitzen. In den USA erwartet der Experte, dass Sixt den Fokus unverändert auf eine disziplinierte Flottensteuerung und Profitabilität legt, anstatt Wachstum um jeden Preis anzustreben./rob/la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Kaufen
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
70,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
70,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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