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Symbol BCDRF

UBS AG

Santander Buy

12:06 Uhr
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
12,14 EUR -0,01 EUR -0,05%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 12,70 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe zwar seine Schätzungen für das Brasilien-Geschäft nach unten geschraubt, doch für die Aktivitäten der spanischen Bank in den USA, in Großbritannien und im Heimatland sei er nun optimistischer gestimmt, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Derweil seien die wichtigsten strukturellen Faktoren, die für die Aktien sprächen, weiter intakt. Der Experte verwies insbesondere auf das im Branchenvergleich schnellere Gewinnwachstum und die stärkere Steigerung der Eigenkapitalrendite./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 19:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,17 €		 Abst. Kursziel*:
10,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,18%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

12:06 Santander Buy UBS AG
30.06.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
19.05.26 Santander Buy UBS AG
18.05.26 Santander Overweight Barclays Capital
12.05.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
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