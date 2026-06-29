Santander Aktie
Marktkap. 173,64 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Benjamin Toms aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die spanische Bank vor deren Resultaten zum zweiten Quartal. Kleinere Anpassungen habe es wegen der jüngsten Währungsentwicklungen gegeben, doch im Gesamtbild blieben seine Schätzungen für das bereinigte Vorsteuerergebnis kaum verändert. Der Währungs-Rückenwind werde aufgezehrt von höheren kosten und Abschreibungen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Outperform
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,75 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
11,99 €
|Abst. Kursziel*:
6,34%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
12,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,21%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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