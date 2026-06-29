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Symbol BCDRF

RBC Capital Markets

Santander Outperform

15:36 Uhr
Santander Outperform
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
12,00 EUR 0,07 EUR 0,55%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Benjamin Toms aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die spanische Bank vor deren Resultaten zum zweiten Quartal. Kleinere Anpassungen habe es wegen der jüngsten Währungsentwicklungen gegeben, doch im Gesamtbild blieben seine Schätzungen für das bereinigte Vorsteuerergebnis kaum verändert. Der Währungs-Rückenwind werde aufgezehrt von höheren kosten und Abschreibungen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Outperform

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,75 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
11,99 €		 Abst. Kursziel*:
6,34%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
12,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,21%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:36 Santander Outperform RBC Capital Markets
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