Santander Aktie
Marktkap. 180,81 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Das Geschäft in Brasilien werde zum Hindernis für die spanische Großbank, schrieb Ignacio Cerezo in einer Studie am Montag. Mittlerweile trage es nur noch etwa 15 Prozent zum Konzernergebnis bei und damit nurmehr halb so viel wie zu Hochzeiten./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
13,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
12,48 €
|Abst. Kursziel*:
9,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
12,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,64%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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