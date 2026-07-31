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Symbol BCDRF

UBS AG

Santander Buy

12:06 Uhr
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
12,50 EUR 0,14 EUR 1,12%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Das Geschäft in Brasilien werde zum Hindernis für die spanische Großbank, schrieb Ignacio Cerezo in einer Studie am Montag. Mittlerweile trage es nur noch etwa 15 Prozent zum Konzernergebnis bei und damit nurmehr halb so viel wie zu Hochzeiten./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,48 €		 Abst. Kursziel*:
9,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,64%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

12:06 Santander Buy UBS AG
28.07.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 Santander Halten DZ BANK
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