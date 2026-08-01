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Symbol FUPPF

Deutsche Bank AG

FUCHS SE VZ Buy

13:36 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gestützt auf eine robuste Nachfrage, Vorzieheffekte und Lieferengpässe bei Wettbewerbern sei das zweite Quartal stark gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Schmierstoffherstellers habe aber davor gewarnt, der Schwung des ersten Halbjahres könnte für den Rest des Jahres nicht einfach fortgeschrieben werden - auch wegen Belastungen durch Rohstoffkosten./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,72 €		 Abst. Kursziel*:
32,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,20%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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