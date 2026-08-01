FUCHS Aktie
Marktkap. 4,89 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gestützt auf eine robuste Nachfrage, Vorzieheffekte und Lieferengpässe bei Wettbewerbern sei das zweite Quartal stark gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Schmierstoffherstellers habe aber davor gewarnt, der Schwung des ersten Halbjahres könnte für den Rest des Jahres nicht einfach fortgeschrieben werden - auch wegen Belastungen durch Rohstoffkosten./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,72 €
|Abst. Kursziel*:
32,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,20%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
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|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
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