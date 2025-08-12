DAX 24.194 +0,7%ESt50 5.389 +1,0%Top 10 Crypto 16,83 +1,5%Dow 44.772 +0,7%Nas 21.711 +0,1%Bitcoin 103.178 +0,2%Euro 1,1717 +0,4%Öl 65,35 -1,2%Gold 3.362 +0,5%
FUCHS Aktie

Marktkap. 4,37 Mrd. EUR

KGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fuchs SE nach endgültigen Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Schmierstoffherstellers hätten die vorläufigen Eckdaten und den zuvor geänderten Jahresausblick bestätigt, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

