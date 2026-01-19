Bernstein Research

SAFRAN Outperform

18:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran nach Zahlen von GE Aerospace auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Adrien Rabier sieht keinen Spielraum für positive Überraschungen bei den im Februar anstehenden Quartalszahlen des Safran-Konzerns, der sein Triebwerkgeschäft mit GE teile. Der Analyst betonte die hohen Erwartungen und die für gewöhnlich vorsichtigen Prognosen von Safran. Dennoch liegt er mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2028 um 5 Prozent über den Markterwartungen und mit Blick auf 2030 sogar um 14 Prozent darüber, wie er am Donnerstag schrieb./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran