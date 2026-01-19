SAFRAN Aktie
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran nach Zahlen von GE Aerospace auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Adrien Rabier sieht keinen Spielraum für positive Überraschungen bei den im Februar anstehenden Quartalszahlen des Safran-Konzerns, der sein Triebwerkgeschäft mit GE teile. Der Analyst betonte die hohen Erwartungen und die für gewöhnlich vorsichtigen Prognosen von Safran. Dennoch liegt er mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2028 um 5 Prozent über den Markterwartungen und mit Blick auf 2030 sogar um 14 Prozent darüber, wie er am Donnerstag schrieb./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
SAFRAN S.A.
Bernstein Research
380,00 €
Outperform
307,00 €
23,78%
Outperform
303,70 €
25,12%
Adrien Rabier
-
351,44 €
Analysen zu SAFRAN S.A.
|18:26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
