SAFRAN Aktie

Marktkap. 130,9 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
Bernstein Research

SAFRAN Outperform

18:26 Uhr
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran nach Zahlen von GE Aerospace auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Adrien Rabier sieht keinen Spielraum für positive Überraschungen bei den im Februar anstehenden Quartalszahlen des Safran-Konzerns, der sein Triebwerkgeschäft mit GE teile. Der Analyst betonte die hohen Erwartungen und die für gewöhnlich vorsichtigen Prognosen von Safran. Dennoch liegt er mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2028 um 5 Prozent über den Markterwartungen und mit Blick auf 2030 sogar um 14 Prozent darüber, wie er am Donnerstag schrieb./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
307,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
303,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,12%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
351,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

18:26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
21.01.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
13.01.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: Mondelez, Nasdaq, Safran, Duke Energy
TraderFox Stocks in Action: Safran, KION, Airbus, Nordex und Essilor/Luxottica.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Wie Experten die SAFRAN-Aktie im Dezember einstuften
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Zacks What Makes Safran SA (SAFRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
