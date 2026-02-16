SAFRAN Aktie
Marktkap. 141 Mrd. EURKGV 17,32
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 380 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den Jahreszahlen sowie den ehrgeizigen neuen Zielen für 2026 und 2028 rechne er mit weiteren positiven Kurstreibern für den Triebwerkhersteller, schrieb Adrien Rabier in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er sieht Spielraum für weiter steigende Gewinnschätzungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
336,10 €
|Abst. Kursziel*:
19,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
345,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,74%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
363,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|08:11
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|16.02.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
