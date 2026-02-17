DAX 25.181 +0,7%ESt50 6.067 +0,7%MSCI World 4.520 +0,3%Top 10 Crypto 8,7915 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.589 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 67,68 +0,5%Gold 4.921 +0,9%
DAX fester -- Nikkei letztlich stark - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
NORMA Group Aktie

Marktkap. 506,61 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
NORMA Group SE Hold

NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach Eckdaten mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal seien besser gewesen als befürchtet, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group Hold

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,62 €		 Abst. Kursziel*:
-23,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,27%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

10:11 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
08:01 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 NORMA Group Buy Warburg Research
05.11.25 NORMA Group Kaufen DZ BANK
05.11.25 NORMA Group Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu NORMA Group SE

dpa-afx Schlussquartal NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte
dpa-afx ANALYSE-FLASH: MWB Research belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 20 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX schwächer
dpa-afx ROUNDUP: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Norma Group - Kursminus
EQS Group EQS-News: NORMA Group schließt Geschäftsjahr 2025 innerhalb der prognostizierten Bandbreiten ab; Verkauf des Wassergeschäfts erfolgreich vollzogen
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Freitagmittag
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-News: NORMA Group closes financial year 2025 within the forecast corridors; divestment of water business successfully completed
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Irish Times Norma Foley opposes commercial rates on childminders’ homes, but it’s beyond her control
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
