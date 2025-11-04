DAX 23.905 -0,2%ESt50 5.642 -0,3%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,98 +1,4%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.553 +1,2%Euro 1,1475 -0,1%Öl 64,10 -0,4%Gold 3.976 +1,1%
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag - Aktien dennoch schwach, auch RENK und HENSOLDT fallen
NORMA Group Aktie

Aktien-Sparplan anlegen
13,40 EUR -0,04 EUR -0,30 %
STU
Marktkap. 443,52 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV

ISIN DE000A1H8BV3

Symbol NOEJF

Deutsche Bank AG

NORMA Group SE Hold

11:26 Uhr
NORMA Group SE Hold
NORMA Group SE
13,40 EUR -0,04 EUR -0,30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft des Autozulieferers laufe im asiatisch-pazifischen Raum gut, schrieb Nikita Papaccio in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Für Bauchschmerzen sorge dagegen die EMEA-Region mit Europa, Nahem Osten und Afrika./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu NORMA Group SE

14:26 NORMA Group Add Baader Bank
11:26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 NORMA Group Add Baader Bank
22.10.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 NORMA Group Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu NORMA Group SE

dpa-afx Schwaches Konjunkturumfeld NORMA Group-Aktie fällt: Operativer Gewinn in Q3 auf die Hälfte eingebrochen NORMA Group-Aktie fällt: Operativer Gewinn in Q3 auf die Hälfte eingebrochen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
dpa-afx ROUNDUP/Schwache Konjunktur: Norma Group verdient operativ nur noch halb soviel
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Norma rutschen auf Tief seit Anfang Juni
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus
EQS Group EQS-News: NORMA Group schließt drittes Quartal 2025 in herausforderndem Umfeld profitabel ab
finanzen.net NORMA Group SE-Aktie: Experten empfehlen NORMA Group SE im Oktober mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach
EQS Group EQS-News: NORMA Group closes out third quarter 2025 profitably in challenging environment
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3): Non-cash effective goodwill impairment in the EMEA region as of September 30th 2025 in the amount of around EUR 50 million
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: NORMA Group sells Water Management business to ADS
EQS Group EQS-Adhoc: NORMA Group SE: NORMA Group signs agreement to sell Water Management business unit and updates forecast for financial year 2025
EQS Group EQS-Adhoc: NORMA Group SE: Existence of binding Offers for the Acquisition of the Water Management-Business, advanced Negotiations
EQS Group EQS-News: NORMA Group to supply new electric car platform with quick connectors
