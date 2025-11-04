NORMA Group Aktie
Marktkap. 443,52 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft des Autozulieferers laufe im asiatisch-pazifischen Raum gut, schrieb Nikita Papaccio in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Für Bauchschmerzen sorge dagegen die EMEA-Region mit Europa, Nahem Osten und Afrika./ag/mf
