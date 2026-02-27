Wie viel Verlust bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Investition im Check

Bei einem frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 28.02.2025 bei 0,2720 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 367,64 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 40,10 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 28.02.2026 auf 0,1091 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 59,90 Prozent verkleinert.

Am 11.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,088865 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.03.2025 bei 0,3035 USD..

Redaktion finanzen.net