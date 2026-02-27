DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 -4,5%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.139 -1,0%Euro1,1761 -0,5%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 TUI TUAG50 adidas A1EWWW Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie: Betriebsratschef warnt vor Folgen von Gewinnrückgang und Handelsbarrieren Mercedes-Benz-Aktie: Betriebsratschef warnt vor Folgen von Gewinnrückgang und Handelsbarrieren
Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investition im Check

Wie viel Verlust bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

01.03.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre | finanzen.net

Bei einem frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,1042 USD -0,0049 USD -4,46%
Charts|News

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 28.02.2025 bei 0,2720 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 367,64 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 40,10 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 28.02.2026 auf 0,1091 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 59,90 Prozent verkleinert.

Am 11.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,088865 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.03.2025 bei 0,3035 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com