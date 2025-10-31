NORMA Group Aktie
Marktkap. 447,99 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Add" belassen. Die vom Verkauf der Wassersparte verzerrten Ergebnisse des Verbindungstechnik-Spezialisten seien geprägt von einem insgesamt verhaltenen Konjunkturumfeld, schrieb Volker Bosse am Dienstag. Die bereits angepasste Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:24 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Add
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
13,30 €
|Abst. Kursziel*:
65,41%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
13,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,20%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NORMA Group SE
|09:31
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|20.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:31
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|20.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:31
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.09.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|07.07.20
|NORMA Group Reduce
|Oddo BHF
|29.04.20
|NORMA Group Reduce
|HSBC
|15.10.19
|NORMA Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|23.08.19
|NORMA Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|26.06.19
|NORMA Group Reduce
|Oddo BHF
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG