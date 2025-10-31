DAX 23.801 -1,4%ESt50 5.614 -1,2%MSCI World 4.383 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.147 -2,5%Euro 1,1515 -0,1%Öl 64,07 -1,2%Gold 3.992 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag
Anthropic gewinnt Cognizant als Unternehmenskunden für KI Anthropic gewinnt Cognizant als Unternehmenskunden für KI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NORMA Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
13,08 EUR -0,86 EUR -6,17 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 447,99 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H8BV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1H8BV3

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NOEJF

Baader Bank

NORMA Group SE Add

09:31 Uhr
NORMA Group SE Add
Aktie in diesem Artikel
NORMA Group SE
13,08 EUR -0,86 EUR -6,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Add" belassen. Die vom Verkauf der Wassersparte verzerrten Ergebnisse des Verbindungstechnik-Spezialisten seien geprägt von einem insgesamt verhaltenen Konjunkturumfeld, schrieb Volker Bosse am Dienstag. Die bereits angepasste Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:24 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Zusammenfassung: NORMA Group Add

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
13,30 €		 Abst. Kursziel*:
65,41%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
13,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,20%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

09:31 NORMA Group Add Baader Bank
22.10.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 NORMA Group Buy Warburg Research
20.10.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu NORMA Group SE

dpa-afx Schwaches Konjunkturumfeld NORMA Group-Aktie fällt: Operativer Gewinn in Q3 auf die Hälfte eingebrochen NORMA Group-Aktie fällt: Operativer Gewinn in Q3 auf die Hälfte eingebrochen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Norma rutschen auf Tief seit Anfang Juni
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus
EQS Group EQS-News: NORMA Group schließt drittes Quartal 2025 in herausforderndem Umfeld profitabel ab
finanzen.net NORMA Group SE-Aktie: Experten empfehlen NORMA Group SE im Oktober mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Start in Grün
dpa-afx NORMA-Aktie fällt: Prognose bestätigt - Wertberichtigung wird einkalkuliert
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-News: NORMA Group closes out third quarter 2025 profitably in challenging environment
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3): Non-cash effective goodwill impairment in the EMEA region as of September 30th 2025 in the amount of around EUR 50 million
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: NORMA Group sells Water Management business to ADS
EQS Group EQS-Adhoc: NORMA Group SE: NORMA Group signs agreement to sell Water Management business unit and updates forecast for financial year 2025
EQS Group EQS-Adhoc: NORMA Group SE: Existence of binding Offers for the Acquisition of the Water Management-Business, advanced Negotiations
EQS Group EQS-News: NORMA Group to supply new electric car platform with quick connectors
RSS Feed
NORMA Group SE zu myNews hinzufügen