BNP Paribas Aktie
Marktkap. 87,05 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas anlässlich von Gesprächen über eine Übernahme der Leasingsparte Athlon von Mercedes auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die Transaktion würde zwar die Hälfte des Zuwachses der Kernkapitalquote aus kürzlich angekündigten Veräußerungen zunichtemachen, aber im Jahr 2029 einen Nettogewinn von rund 180 Millionen Euro einbringen und sei daher strategisch sinnvoll, schrieb Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 11:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 11:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
80,24 €
|Abst. Kursziel*:
-1,55%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
80,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,52%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
