BNP Paribas Aktie

80,22 EUR +0,75 EUR +0,94 %
STU
74,75 CHF ±0,00 CHF ±0,00 %
BRX
Marktkap. 87,05 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

BNP Paribas Equal Weight

15:41 Uhr
BNP Paribas Equal Weight
BNP Paribas S.A.
80,22 EUR 0,75 EUR 0,94%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas anlässlich von Gesprächen über eine Übernahme der Leasingsparte Athlon von Mercedes auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die Transaktion würde zwar die Hälfte des Zuwachses der Kernkapitalquote aus kürzlich angekündigten Veräußerungen zunichtemachen, aber im Jahr 2029 einen Nettogewinn von rund 180 Millionen Euro einbringen und sei daher strategisch sinnvoll, schrieb Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 11:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 11:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight

Unternehmen:
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 79,00 €
79,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
80,24 €		 Abst. Kursziel*:
-1,55%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
80,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,52%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

15:41 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
11:41 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
