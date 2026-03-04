Symrise Aktie
Marktkap. 10,23 Mrd. EURKGV 38,70
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 99 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts schwacher Signale für das erste Quartal müsste der Aromenhersteller im zweiten dann einen steilen Berg erklimmen, schrieb Charles Eden am Mittwochabend. Fraglich sei, ob dies bloß übermäßig zurückhaltend oder realistisch sei./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
98,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,46 €
|Abst. Kursziel*:
35,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,06%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|14:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|13:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|14:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|13:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|14:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)