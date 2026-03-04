DAX 23.790 -1,7%ESt50 5.776 -1,6%MSCI World 4.449 -0,9%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.724 -0,4%Bitcoin 61.685 -1,2%Euro 1,1578 -0,5%Öl 84,72 +2,6%Gold 5.067 -1,5%
Symrise Aktie

72,56 EUR +1,42 EUR +2,00 %
STU
Marktkap. 10,23 Mrd. EUR

KGV 38,70
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

UBS AG

Symrise Buy

13:36 Uhr
Symrise Buy
Symrise AG
72,56 EUR 1,42 EUR 2,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 99 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts schwacher Signale für das erste Quartal müsste der Aromenhersteller im zweiten dann einen steilen Berg erklimmen, schrieb Charles Eden am Mittwochabend. Fraglich sei, ob dies bloß übermäßig zurückhaltend oder realistisch sei./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,46 €		 Abst. Kursziel*:
35,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,06%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

14:01 Symrise Buy Deutsche Bank AG
13:51 Symrise Equal Weight Barclays Capital
13:36 Symrise Buy UBS AG
04.03.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Symrise Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Rating im Fokus Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Symrise-Aktie mit Buy Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Symrise-Aktie mit Buy
finanzen.net Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Symrise-Aktie
finanzen.net UBS AG verleiht Symrise-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start zurück
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag verlustreich
EQS Group EQS-News: Symrise delivered solid organic sales growth and strong profitability improvement for 2025
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
