Zahlen präsentiert

Symrise-Aktie mit Verlusten: Weiter profitables Wachstum aber deutlich unter Vorjahresdynamik

04.03.26 09:27 Uhr
Symrise-Aktie mit Minus: Gewinnprognose übertroffen - Dividende steigt trotz schwacher Nachfrage | finanzen.net

Symrise ist im abgelaufenen Geschäftsjahr auf bereinigter Basis profitabel gewachsen. Mit einem organischen Umsatzplus von 2,8 Prozent blieb der Duftstoff- und Aromenhersteller zwar deutlich unter dem Vorjahreswert von 8,7 Prozent, übertraf aber die Markterwartungen um 20 Basispunkte.

Zwei Mal - im Juli und im Oktober - musste im vergangenen Jahr die Umsatzprognose gesenkt werden, weil der Konzern die schwächere Nachfrage von Endverbrauchern zu spüren bekam. 2026 will Symrise vergleichbar um 2 bis 4 Prozent wachsen.

2025 beendete Symrise mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 47 Millionen auf 1,081 Milliarden Euro, darin sind zwei Wertberichtigungen sowie kleinere negative Sondereffekte in Höhe von insgesamt 317 Millionen Euro nicht berücksichtigt. Der auf die Symrise-Aktionäre entfallende angepasste Nettogewinn lag bei 513 Millionen Euro - ein Anstieg um 35 Prozent. Unbereinigt lag der Überschuss bei 249 Millionen Euro.

Die Aktionäre sollen dennoch mehr Dividende bekommen - 1,25 Euro und damit 5 Cent mehr als im Vorjahr schlägt das Management der Hauptversammlung vor.

Analysten hatten im Konsens mit 2,6 Prozent vergleichbarem Wachstum und einer Marge von 21,4 Prozent gerechnet.

2026 will Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 2,0 bis 4,0 Prozent schaffen und dabei eine Umsatzrendite bezogen auf das EBITDA von rund 21,5 bis 22,5 Prozent erwirtschaften. Im November hatte der neue CEO Jean-Yves Parisot für die Zeit bis 2028 einen Margenzielkorridor von 21 bis 23 Prozent ausgegeben, während der Umsatz jährlich im Schnitt organisch 5 bis 7 Prozent wachsen soll.

Für die Symrise-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent auf 72,22 Euro nach unten.

DOW JONES

Bildquellen: Symrise

