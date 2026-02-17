Wachstum gebremst?

Redcare Pharmacy peilt im laufenden Geschäftsjahr weiteres zweistelliges Wachstum an, das allerdings geringer ausfallen dürfte als im vergangenen Jahr.

Die Online-Apotheke prognostiziert für 2026 ein Wachstum des Konzernumsatzes von 13 bis 15 Prozent. Der sogenannten Non-Rx-Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln soll um 8 bis 10 Prozent steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge soll auf mindestens 2,5 Prozent von 2,0 Prozent im Vorjahr zulegen.

Im Geschäftsjahr 2026 hat Redcare Pharmacay den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro gesteigert, der Non-Rx-Umsatz legte um 17 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen bereits im Januar bekanntgab.

Im deutschen Markt peilt das Unternehmen 2026 einen Rx-Umsatz von 680 Millionen Euro an, nach 503 Millionen im vergangenen Jahr.

