Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,21 Mrd. EUR
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 200 auf 99 Euro gut halbiert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sprach mit Blick auf den Geschäftsbericht von einem "schmerzvollen Reset der Erwartungen". Hauptgrund des schwachen Ausblicks sei ein geringeres Wachstum im Bereich der nicht-verschreibungspflichtigen Produkte, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Management habe explizit betont, dass neue Marktteilnehmer wie DM nichts mit dem Wachstumsdämpfer zu tun hätten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,66 €
|Abst. Kursziel*:
116,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
119,71%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
