Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Broadcom-Aktie überzeugt mit Ausblick: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen Broadcom-Aktie überzeugt mit Ausblick: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

45,06 EUR -1,60 EUR -3,43 %
STU
45,22 EUR -0,88 EUR -1,91 %
GVIE
Marktkap. 1,21 Mrd. EUR

13:56 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 200 auf 99 Euro gut halbiert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sprach mit Blick auf den Geschäftsbericht von einem "schmerzvollen Reset der Erwartungen". Hauptgrund des schwachen Ausblicks sei ein geringeres Wachstum im Bereich der nicht-verschreibungspflichtigen Produkte, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Management habe explizit betont, dass neue Marktteilnehmer wie DM nichts mit dem Wachstumsdämpfer zu tun hätten./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,66 €		 Abst. Kursziel*:
116,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
119,71%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

