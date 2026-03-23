DAX 22.687 -1,2%ESt50 5.583 -1,2%MSCI World 4.274 -0,8%Top 10 Crypto 9,0795 -0,8%Nas 21.676 -1,2%Bitcoin 59.722 -3,2%Euro 1,1540 -0,2%Öl 107,7 +4,4%Gold 4.442 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 DEUTZ 630500 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- US-Börsen in Rot -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Wacker Neuson-Aktie im Minus: Nach Stagnation leichter Aufschwung voraus Wacker Neuson-Aktie im Minus: Nach Stagnation leichter Aufschwung voraus
Um 18 Uhr live: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft Um 18 Uhr live: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
50,86 EUR +1,06 EUR +2,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,3 Mrd. EUR

KGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

UBS AG

BASF Neutral

15:21 Uhr
BASF Neutral
Aktie in diesem Artikel
BASF
50,86 EUR 1,06 EUR 2,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Neutral

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
50,76 €		 Abst. Kursziel*:
-7,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
50,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,59%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

15:21 BASF Neutral UBS AG
25.03.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 BASF Kaufen DZ BANK
24.03.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

dpa-afx Risiken BASF-Aktie im Plus: Neues Werk in China eröffnet BASF-Aktie im Plus: Neues Werk in China eröffnet
finanzen.net BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag fester
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der DAX aktuell
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX nachmittags leichter
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net UBS AG bescheinigt Neutral für BASF-Aktie
finanzen.net XETRA-Handel DAX verliert am Mittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Donnerstagmittag ab
Deutsche Welle Germany news: BASF opens massive factory in China
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Invests 17M Euro to Expand Canola Breeding Center in Canada
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen