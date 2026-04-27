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Barclays Capital

BASF Underweight

09:16 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
54,63 EUR 0,50 EUR 0,92%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Katie Richards fühlt sich wohl mit ihrer negativen Bewertung des Chemiekonzerns, wie sie am Dienstag schrieb. In einigen Bereichen sollte es zwar antreiben, dass höhere Kosten weiter gegeben werden und das Angebot knapp wird, doch dafür hätten sich Anleger schon in Stellung gebracht. Die zentrale Debatte sei nun, wie lange die Situation so bleibt, denn höhere Preise drohten die Nachfrage zu schwächen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
54,25 €		 Abst. Kursziel*:
-26,27%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
54,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-26,78%
Analyst Name:
Katie Richards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
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