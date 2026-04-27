BASF Aktie
Marktkap. 48,11 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Katie Richards fühlt sich wohl mit ihrer negativen Bewertung des Chemiekonzerns, wie sie am Dienstag schrieb. In einigen Bereichen sollte es zwar antreiben, dass höhere Kosten weiter gegeben werden und das Angebot knapp wird, doch dafür hätten sich Anleger schon in Stellung gebracht. Die zentrale Debatte sei nun, wie lange die Situation so bleibt, denn höhere Preise drohten die Nachfrage zu schwächen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
54,25 €
|Abst. Kursziel*:
-26,27%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
54,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,78%
|
Analyst Name:
Katie Richards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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