DAX 24.185 +0,0%ESt50 6.049 +0,7%MSCI World 4.685 +0,0%Top 10 Crypto 8,0175 +2,0%Nas 25.170 -2,0%Bitcoin 54.396 +2,1%Euro 1,1534 +0,0%Öl 92,45 -2,7%Gold 4.083 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneins -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle enttäuscht -- Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon, SK hynix, Mercedes im Fokus
Top News
Oracle-Aktie unter Druck: Milliarden-Finanzierung überschattet starke Quartalszahlen Oracle-Aktie unter Druck: Milliarden-Finanzierung überschattet starke Quartalszahlen
Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alzchem Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
184,40 EUR +10,10 EUR +5,79 %
STU
finanzen.net zero
Alzchem Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,76 Mrd. EUR

KGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2YNT3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2YNT30

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ALZCF

Deutsche Bank AG

Alzchem Group Buy

10:56 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
184,40 EUR 10,10 EUR 5,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Alzchem beim Kursziel von 256 Euro mit "Buy" aufgenommen. Alzchem sei "die Geheimzutat für ein starkes Portfolio", schrieb Manuela Stuerzer in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Empfehlung. Die Bayern hätten eine einzigartige Stellung in der NCN-Chemie, also Chemikalien mit Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindungen. Von zentraler Bedeutung für die Anlagestory seien die Verbindungen Kreatin und Nitroguanidin - hochprofitabel und immer stärker gefragt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
256,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
165,00 €		 Abst. Kursziel*:
55,15%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
184,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,83%
Analyst Name:
Manuela Stuerzer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
209,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

10:56 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
07.05.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Alzchem Group AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research startet Alzchem mit 'Buy' - Ziel 256 Euro
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart fester
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt mittags ab
dpa-afx CSG greift tiefer nach Alzchem - auch Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blick
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag in Grün
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG: Further increase in shareholding by Czechoslovak Group (CSG), including via derivatives
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG: successful Annual General Meeting 2026 thanks to broad shareholder support
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG reports significant increase in earnings in the first quarter of 2026
EQS Group EQS-News: Temporary Interruption of Share Buyback Program
RSS Feed
Alzchem Group AG zu myNews hinzufügen