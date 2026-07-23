SAP Aktie
Marktkap. 154,16 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes zweites Jahresviertel hinter sich, schrieb Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze seine Einschätzung, dass sich sowohl der Cloud-Umsatz als auch das währungsbereinigte Wachstum des Konzerns 2027 beschleunigen dürften./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
135,42 €
|Abst. Kursziel*:
47,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
136,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,74%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
202,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
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|23.10.25
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|06.08.25
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|DZ BANK
|23.04.25
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|DZ BANK
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|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
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|11.06.26
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|14.05.26
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