SAP Aktie
Marktkap. 160,63 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 205 auf 164 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Komplexität der Unternehmens-Informationssysteme (ERP) des Softwarekonzerns sei sowohl ein Vorteil als auch eine Herausforderung für die Umsetzung der KI-Strategie von SAP, schrieb Michael Briest am Sonntag. Das Kursziel sinke vor allem aus Bewertungsgründen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
164,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
137,38 €
|Abst. Kursziel*:
19,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
138,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
200,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
|09:01
|SAP Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
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|19.06.26
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|UBS AG
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
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|DZ BANK
|23.10.25
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|DZ BANK
|06.08.25
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|DZ BANK
|23.04.25
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|DZ BANK
|02.07.26
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|11.06.26
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|14.05.26
|SAP Neutral
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|24.04.26
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|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.