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SAP Aktie

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UBS AG

SAP SE Buy

09:01 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
138,42 EUR 0,30 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 205 auf 164 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Komplexität der Unternehmens-Informationssysteme (ERP) des Softwarekonzerns sei sowohl ein Vorteil als auch eine Herausforderung für die Umsetzung der KI-Strategie von SAP, schrieb Michael Briest am Sonntag. Das Kursziel sinke vor allem aus Bewertungsgründen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
164,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
137,38 €		 Abst. Kursziel*:
19,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
138,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
200,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:01 SAP Buy UBS AG
02.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 SAP Buy UBS AG
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EQS Group EQS-DD: SAP SE: Lars Lamade, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Receipt of 444 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
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