Daimler Truck Aktie
Marktkap. 32 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Ein besserer Absatz dürfte einen positiven Effekt auf die Marge des Nutzfahrzeugherstellers haben, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Lieferkettenprobleme in Nordamerika dürften sich bald erledigt haben./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,10 €
|Abst. Kursziel*:
18,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,57%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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