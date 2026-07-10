DAX 25.107 +0,2%ESt50 6.271 +0,0%MSCI World 4.865 -0,1%Top 10 Crypto 8,2170 -1,0%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 55.169 -1,3%Euro 1,1430 +0,2%Öl 78,43 +3,2%Gold 4.064 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt und Ölpreise im Blick: DAX fester -- SMAG-Aktie enttäuscht bei IPO -- Carl Zeiss, Lufthansa, Micron, Siemens Energy, BASF, SK hynix, Samsung, Rheinmetall, Fresenius, SpaceX im Fokus
Top News
ETF-Rebalancing im Realitätscheck: Wann jährlich, wann schwellenbasiert und wann gar nicht der bessere Weg ist ETF-Rebalancing im Realitätscheck: Wann jährlich, wann schwellenbasiert und wann gar nicht der bessere Weg ist
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,17 EUR +0,40 EUR +0,96 %
STU
finanzen.net zero
Daimler Truck jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 32 Mrd. EUR

KGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTGHF

Deutsche Bank AG

Daimler Truck Buy

11:51 Uhr
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
42,17 EUR 0,40 EUR 0,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Ein besserer Absatz dürfte einen positiven Effekt auf die Marge des Nutzfahrzeugherstellers haben, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Lieferkettenprobleme in Nordamerika dürften sich bald erledigt haben./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,10 €		 Abst. Kursziel*:
18,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,57%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

11:51 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 Daimler Truck Overweight Barclays Capital
07.07.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
03.07.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Aktienanalyse Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Buy
dpa-afx Daimler Truck-Aktie dennoch in Grün: Chefin Rådström sieht gesamte europäische Branche bedroht
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag verlustreich
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Mittag
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net DAX aktuell: DAX verbucht Gewinne
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Grün
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Daimler Truck zu myNews hinzufügen