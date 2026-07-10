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UBS AG

freenet Neutral

14:11 Uhr
freenet Neutral
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei bei den Aktien des Mobilfunk- und TV-Anbieters mittlerweile ausgeglichen, schrieb Polo Tang am Freitag. Die anstehenden Quartalszahlen dürften durchwachsen ausfallen./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Neutral

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
23,86 €		 Abst. Kursziel*:
4,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
23,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,78%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:11 freenet Neutral UBS AG
01.07.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 freenet Neutral UBS AG
23.06.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
21.05.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
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