freenet Aktie
Marktkap. 2,76 Mrd. EURKGV 12,76 Div. Rendite 7,06%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei bei den Aktien des Mobilfunk- und TV-Anbieters mittlerweile ausgeglichen, schrieb Polo Tang am Freitag. Die anstehenden Quartalszahlen dürften durchwachsen ausfallen./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Neutral
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,86 €
|Abst. Kursziel*:
4,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,78%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
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|01.07.26
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|Deutsche Bank AG
|25.06.26
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|UBS AG
|23.06.26
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|13.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|25.06.26
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|UBS AG
|23.06.26
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|15.04.26
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