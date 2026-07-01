Ryanair Aktie
Marktkap. 27,87 Mrd. EURKGV 11,59
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die geopolitische Lage mit Blick auf Nahost noch längst nicht geklärt sei, zeigten die Preistrends im Kurzstreckensegment seit der Mitte Juni erzielten vorläufigen Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran leichte Anzeichen einer Besserung, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,03 €
|Abst. Kursziel*:
15,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,41%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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