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Symbol RYAOF

Deutsche Bank AG

Ryanair Buy

11:36 Uhr
Ryanair Buy
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die geopolitische Lage mit Blick auf Nahost noch längst nicht geklärt sei, zeigten die Preistrends im Kurzstreckensegment seit der Mitte Juni erzielten vorläufigen Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran leichte Anzeichen einer Besserung, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,03 €		 Abst. Kursziel*:
15,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,41%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

11:36 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
07.07.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
06.07.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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