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Warburg Research

Aurubis Buy

11:36 Uhr
Aurubis Buy
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Aurubis
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 209 auf 212 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stark gestiegene Preise für Schwefelsäure dürften das starke zweite Quartal des Kupferkonzerns prägen, schrieb Stefan Augustin am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Aurubis zählt zu den größten Produzenten von Schwefelsäure als Nebenprodukt der Kupfergewinnung./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Buy

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
176,40 €		 Abst. Kursziel*:
20,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
177,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,37%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
170,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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