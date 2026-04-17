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UBS AG

Aurubis Neutral

11:01 Uhr
Aurubis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Das Angebot von Schwefelsäure auf dem Weltmarkt habe sich durch den Nahost-Krieg merklich verknappt, schrieb Daniel Major am Freitag. Der Exportstopp von China ab Mai und mögliche Lieferbegrenzungen Indiens verstärkten diese Tendenz noch. Bei Aurubis falle Schwefelsäure als Nebenprodukt an. Major sieht 8 bis 9 Prozent Auftrieb für das operative Ergebnis durch höhere Schwefelsäure-Preise./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Neutral

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
186,00 €		 Abst. Kursziel*:
-13,98%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
186,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,30%
Analyst Name:
Daniel Major 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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