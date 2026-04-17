Aurubis Aktie
Marktkap. 8,32 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Das Angebot von Schwefelsäure auf dem Weltmarkt habe sich durch den Nahost-Krieg merklich verknappt, schrieb Daniel Major am Freitag. Der Exportstopp von China ab Mai und mögliche Lieferbegrenzungen Indiens verstärkten diese Tendenz noch. Bei Aurubis falle Schwefelsäure als Nebenprodukt an. Major sieht 8 bis 9 Prozent Auftrieb für das operative Ergebnis durch höhere Schwefelsäure-Preise./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Neutral
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
186,00 €
|Abst. Kursziel*:
-13,98%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
186,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,30%
|
Analyst Name:
Daniel Major
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
|11:01
|Aurubis Neutral
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|Deutsche Bank AG
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