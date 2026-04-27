TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
Marktkap. 5,08 Mrd. EUR
WKN TKMS00
ISIN DE000TKMS001
Symbol TKMSF
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 99 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik sowohl für U-Boote als auch für Überwasserschiffe bleibe recht vielversprechend, schrieb Sriram Krishnan in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Nach dem jüngsten Auftrag für die deutsche F-128-Fregatte beziehe er den daraus resultierenden finanziellen Beitrag in seine Schätzungen ein und sehe weitere Anzeichen für eine starke Trendwende im Bereich Überwasserschiffe bis 2030./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
82,00 €
|Abst. Kursziel*:
34,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
82,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,01%
|
Analyst Name:
Sriram Krishnan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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