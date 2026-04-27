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Marktkap. 5,08 Mrd. EUR

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WKN TKMS00

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ISIN DE000TKMS001

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Symbol TKMSF

Deutsche Bank AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

10:26 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
82,70 EUR 2,80 EUR 3,50%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 99 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik sowohl für U-Boote als auch für Überwasserschiffe bleibe recht vielversprechend, schrieb Sriram Krishnan in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Nach dem jüngsten Auftrag für die deutsche F-128-Fregatte beziehe er den daraus resultierenden finanziellen Beitrag in seine Schätzungen ein und sehe weitere Anzeichen für eine starke Trendwende im Bereich Überwasserschiffe bis 2030./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,00 €		 Abst. Kursziel*:
34,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
82,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,01%
Analyst Name:
Sriram Krishnan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

10:26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
12.02.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
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