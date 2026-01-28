Deutsche Bank AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

13:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sriram Krishnan erwartet von der Marinewerft keine größeren Überraschungen beim Bericht zum ersten Geschäftsquartal, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch die Signale für 2026 dürften im erwarteten Rahmen liegen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

