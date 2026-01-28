DAX 24.293 -2,1%ESt50 5.888 -0,8%MSCI World 4.524 -0,6%Top 10 Crypto 11,10 -4,6%Nas 23.426 -1,8%Bitcoin 71.018 -4,6%Euro 1,1949 -0,1%Öl 70,46 +2,5%Gold 5.296 -2,2%
Radikaler Schnitt bei Apollo REIT: Milliarden-Portfolio verkauft, Neustart eingeleitet
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

96,80 EUR -2,65 EUR -2,66 %
Marktkap. 6,19 Mrd. EUR

Deutsche Bank AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

13:41 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
96,80 EUR -2,65 EUR -2,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sriram Krishnan erwartet von der Marinewerft keine größeren Überraschungen beim Bericht zum ersten Geschäftsquartal, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch die Signale für 2026 dürften im erwarteten Rahmen liegen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
98,15 €		 Abst. Kursziel*:
0,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
96,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,27%
Analyst Name:
Sriram Krishnan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

13:41 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

finanzen.net Verteidigungssektor im Fokus Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG & OHB: So bewegen sich die Rüstungstitel Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG & OHB: So bewegen sich die Rüstungstitel
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittag mit Einbußen
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Donnerstagvormittag mit Kursplus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Verluste
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester
finanzen.net Aktien von Rheinmetall, OHB, RENK, HENSOLDT, TKMS: Satelliten-Projekt und CSG-IPO bewegen Sektor
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
