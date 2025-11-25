DAX 23.482 +0,1%ESt50 5.594 +0,4%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,85 -2,8%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.993 -0,7%Euro 1,1577 +0,1%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.164 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt
So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
62,35 EUR +1,50 EUR +2,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,66 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TKMS00

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TKMS001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TKMSF

Deutsche Bank AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

09:31 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
62,35 EUR 1,50 EUR 2,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 75 auf 80 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Kursrutsch um ein Viertel seit seiner mit "Neutral" aufgenommenen Bewertung sieht Sriram Krishnan nun eine Einstiegschance beim Schiffbauer. Die fundamentale Ausgangslage habe sich verbessert, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Er ist inzwischen optimistischer für Profitabilität und den Barmittelfluss. Die Bewertung sei vielversprechend./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,95 €		 Abst. Kursziel*:
33,44%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,31%
Analyst Name:
Sriram Krishnan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

09:31 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
22.10.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

finanzen.net Expertenstimmen treibt TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt TKMS auf 'Buy' - Ziel 80 Euro
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems steigt am Mittwochvormittag
finanzen.net TKMS-Aktie versucht die Wende - schon 30 Prozent Minus seit Börsenstart
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems steigt am Nachmittag
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net TKMS-Aktie knickt ein: Anleger reagieren geschockt auf Analystenwarnungen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt TKMS auf 'Underperform' - Ziel 74 Euro
dpa-afx TKMS-Aktie tiefer: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft über mögliche Übernahme
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
RSS Feed
TKMS thyssenkrupp Marine Systems zu myNews hinzufügen